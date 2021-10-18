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44 бренда продуктов представят Подмосковье на национальном конкурсе «Вкусы России»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2021, 15:51
Подмосковье представит 44 региональных бренда продуктов питания на национальном конкурсе «Вкусы России» и поборется за лидерство с 720 участниками из 84 регионов страны, информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Победители конкурса будут выбраны с помощью народного голосования, которое начнется 20 октября на сайте. Каждый житель России сможет поддержать по одному бренду из 3 разных регионов. Голосование продлится до 7 ноября.
«От Московской области на конкурс представлено 44 участника. В этом году за звание лучшего будут бороться не только участники первого конкурса, но и новые региональные бренды», - рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.
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