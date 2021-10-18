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В Подмосковье задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2021, 15:52
Сотрудники Росздравнадзора по Москве и Московской области вместе с правохранителями выявили преступную группу, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и вносила фиктивные сведения об иммунизации в Единый портал госуслуг, информируется на сайте ведомства.
В преступную группу входили два сотрудника одной из подмосковных больниц, которые сами вносили сведения о лжевакцинации граждан на портал госуслуг. Также в группу входили шесть посредников, которые в Сети находили желающих купить поддельные сертификаты.
Услугами преступной группы воспользовались как минимум 1 тыс. человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
Правоохранительными органами устанавливается круг лиц, получивших поддельные сертификаты о вакцинации. Еще известно, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений.
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