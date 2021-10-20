20октября 2021
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В Королеве женщина получила ножевое ранение во время пьяной ссоры, подозреваемый в причинении вреда здоровью задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Поздним вечером 18 октября бригада скорой помощи доставила в больницу 30-лет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Октября 2021, 09:55
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в среду утром задержали и отменили 29 рейсов, исходя из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Во Внукове задержали 1 рейс, 4 отменили. В Домодедове 9 рейсов задержаны, 7 отменили. В Шереметьеве задержан 1 рейс, отменены 7.
Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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