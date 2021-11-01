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Сервисные организации будут обслуживать дома в Подмосковье вместо недобросовестных УК
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2021, 14:33
В ближайшем будущем многоквартирные дома в Подмосковье вместо недобросовестных управляющих организаций будут обслуживать сервисные организации с долей участия муниципального образования, информирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.
Создание таких организаций является приоритетным направлением работы регионального правительства. Они нужны, чтобы улучшить качество обслуживания местных жителей и обеспечить бесперебойное предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ.
«Как показывает практика, у нас почти половина многоквартирных домов имеет возраст 50 лет и старше, это тот жилой фонд, где коммуникации существенно изношены и управляющим компаниям нужно тратить существенные средства на поддержание жизнеспособности и ремонт дома, они далеко не всегда справляются с этой задачей, а часто не хотят браться за обслуживание такого фонда», - подчеркнул Хромушин.
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