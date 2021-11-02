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Аварийно‑диспетчерские службы Подольска будут круглосуточно работать с 4 по 7 ноября
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2021, 12:45
Аварийно-диспетчерские службы Подольска будут круглосуточно работать во время ноябрьских праздничных дней, рассказали на сайте администрации округа.
В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» управляющие компании являются организациями, осуществляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения, деятельность которых не может быть приостановлена или ограничена в период нерабочих дней, продолжающихся в Подмосковье по 7 ноября.
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