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63 млрд руб планируют направить в Подмосковье на строительство и ремонт дорог в 2022 г
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2021, 12:45
Из бюджета Московской области в 2022 году планируют выделить 63 млрд рублей на развитие дорожно-транспортного комплекса, информирует пресс-служба Мособлдумы.
«Задач много, в следующем году расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса увеличатся на 30% по сравнению с 2021 годом», - сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.
По его словам, на реализацию госпрограммы в 2022 году запланировано 108 млрд рублей.
В планах до 2024 года в регионе построить около 60 новых дорожных объектов, что позволит улучшить транспортную ситуацию в 20 муниципалитетах.
Сейчас в Подмосковье реализуется крупный федеральный проект по строительству трассы М-12 от Москвы до Казани. М-12 пройдет через 6 городских округов: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуевский в обход населенных пунктов.
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