03ноября 2021
среда
|
В Люберцах очистили 11 остановок от мусора и граффити
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Ноября 2021, 12:46
С 25 по 31 октября в городском округе Люберцы были очищены 11 остановочных павильонов от граффити и несанкционированной рекламы, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
По его словам, специалисты очистили и полили проезжие части.
«Также проводились работы по помывке остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений. Очищено 11 остановочных пунктов от граффити и рекламы», - отметил Ружицкий.
За неделю дорожными службами вывезено 63 кубометра смета и 87 кубометров мусора. В работах по содержанию автомобильных дорог было задействовано 88 дорожных рабочих и 36 единиц спецтехники.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
утром +3 +5 днем +5 +7
Котировки
Партнеры