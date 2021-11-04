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Глава Подольска поздравил горожан с Днем народного единства и пожелал им мира и радости
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Общество — 4 Ноября 2021, 13:49
Глава Подольска Николай Пестов поздравил горожан с Днем народного единства и пожелал всем мира и душевной радости.
Этот праздник уходит своими корнями в глубь многовековой истории, события которой стали поистине судьбоносными для всей страны, укрепления национального самосознания народа в тяжелые для Отечества времена. Четыре столетия назад наши предки в великом духовном порыве отстояли Родину от иноземцев, заложили основу современной российской государственности, явили яркий пример гражданской сплоченности.
«Сегодня, дорогие земляки, хочу сердечно поблагодарить вас за ваше неравнодушие, вашу гражданскую позицию, искренний живой интерес к тому, чем живет наш округ, за вовлеченность в решение существующих проблемных вопросов. Особая благодарность всем, кто принимает активное участие в общественной жизни Подольска, кому небезразлично его будущее, кто в диалоге с властью, в своих обращениях – в официальных, на электронную почту и в социальных сетях – объективно говорит о том, какие проблемы волнуют сегодня людей», - пишет Пестов в своем Instagram-аккаунте.
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