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Акт готовности к отопительному сезону получили 28 муниципалитетов Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2021, 13:38
28 из 60 муниципалитетов Подмосковья уже получили акт готовности к отопительному сезону. В отношении оставшихся 32 городских округов ведется работа по проверке документации и устранению выданных замечаний, информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Свою готовность к новому отопительному сезону округа должны подтвердить до 15 ноября.
«Справедливые требования, которые предъявляются членами комиссии, имеют целью обеспечить надежное и бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами жителей региона», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
В ходе подготовительной работы министерством энергетики региона с мая по сентябрь было проведено 90 совещаний с органами местного самоуправления, где были доведены требования по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.
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