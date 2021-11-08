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Кабинет врача общей практики начал работу на улице Советской в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2021, 10:30
В доме 5 по улице Советской в Домодедове открыли терапевтическое отделение городской поликлиники, рассказал врио главы округа Михаил Ежокин.
«Отремонтировали офис врача общей практики на Советской, 5. Сейчас прием ведет врач-терапевт. <...> В перспективе в медучреждении будут принимать узкие специалисты», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ВОП работает в 2 смены: с 8:00 до 20:00.
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