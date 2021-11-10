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УФАС Подмосковья выявило признаки картельного сговора компаний «Трендру» и «Систем Сервис»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Ноября 2021, 13:46
Между ООО «Трендру» и ООО «Систем Сервис» обнаружены признаки антиконкурентного соглашения, целью которого было поддержание цен на торгах ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
Торги были организованы для того, чтобы определить подрядчика, который капитально отремонтирует студенческое общежитие и установит систему видеонаблюдения.
Две указанные компании отказались от конкурентной борьбы, подав по одному предложению, незначительно отличавшемуся по цене от начальной стоимости контракта.
В связи с этим подмосковное УФАС возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».
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