19ноября 2021
пятница
|
Несколько домов в трех микрорайонах Балашихи остались без холодной воды
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Ноября 2021, 11:17
Холодную воду отключили в пятницу в ряде домов в микрорайонах Купавна, Никольско-Архангельский и Железнодорожный подмосковной Балашихи, информируется на сайте Балашихинского водоканала.
С 09:00 до окончания работ для замены крана на вводе холодного водоснабжения в частный дом по адресу: Балашиха, микрорайон Купавна, ул. Звездная, 19 требуется остановка холодного водоснабжения.
Под отключение попадают дома частного сектора на улицах: Суворова, Западная, Тургенева, Поселковая, Клубная, Лесная, Спортивная, Дружбы, Пушкина, Льва Толстого, Восточный пр-д, Центральный пр-д, Парковый пр-д, Западный пр-д.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры