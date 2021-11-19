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Сбер и Mastercard подарят малому бизнесу в Подмосковье 1000 руб на покупки в СберМаркете
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Ноября 2021, 11:19
Сбер совместно с Mastercard запустил акцию «1000 рублей на покупки в СберМаркете». Тысяча предпринимателей, открывших расчетный счет в отделениях банка Московской области и оформивших бизнес-карту Mastercard, получат промокоды на покупки в онлайн-сервисе «СберМаркет для бизнеса», инфомирует пресс-служба Сбера.
Кроме того, при открытии расчетного счета в Сбере и подключении пакетов услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом» представители малого бизнеса получат бесплатный доступ к четырем нефинансовым сервисам от экосистемы: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».
«Малый бизнес как никакой другой ограничен в ресурсах, и мы постоянно работаем над расширением пула инструментов, направленных на его поддержку. Это не только такие глобальные меры, как реструктуризация кредитов для пострадавших от пандемии предприятий, но и акции для тех, кто ежедневно совершает транзакции по бизнес-картам. Они станут приятным бонусом для малого бизнеса в это непростое время, когда любое снижение финансовой нагрузки имеет значение», — сообщил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.
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