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Врип главы Красногорска поздравил налоговиков с профессиональным праздником
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2021, 10:19
Временно исполняющий главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте поздравил сотрудников Федеральной налоговой службы с профессиональным праздником.
Руководитель муниципалитета написал, что работа Федеральной налоговой службы играет стратегически важную роль, обеспечивая экономическую безопасность страны и, в том числе, реализацию государственных, региональных и муниципальных программ.
«В нашем округе объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней имеет положительную динамику, и в этом огромная заслуга именно работников налоговой сферы. Сервисы ФНС становятся удобнее, прозрачнее и доступнее, позволяя налогоплательщикам экономить время и силы. Всех сотрудников ФНС РФ поздравляю с праздником, желаю здоровья, успехов и благополучия», - уточнил Волков.
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