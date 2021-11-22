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Восемь детей‑сирот получили ключи от квартир в Люберцах
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Общество — 22 Ноября 2021, 10:21
В городском округе Люберцы в понедельник восемь жителей получили ключи от квартир, рассказал глава городского округа Владимир Ружицкий.
Вручение состоялось в рамках губернаторской программы по предоставлению жилья детям-сиротам.
В текущем году планируется передать еще 33 ключа. В настоящий момент 15 квартир находятся на стадии оформления.
«Счастья, уюта в ваших домах, тепла, благополучия и самые лучшие пожелания», — сообщил Ружицкий.
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