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В Подольске собственника сельхозучастка попросили убрать оттуда хлам
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Декабря 2021, 10:50
Россельхознадзор выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ собственнику сельскохозяйственного участка в Подольске, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.
В ноябре 2021 года управление обследовало земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5,44 га в Подольске. Земельный участок принадлежит АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» на праве собственности.
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