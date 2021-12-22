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В Щелкове задержали 2 мужчин при попытке кражи товара из магазина на сумму 20 тыс рублей
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Общество — 22 Декабря 2021, 15:41
В Щелкове сотрудники вневедомственной охраны задержали 2 уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в краже продуктов питания и одежды из магазина, сумма похищенного товара составила порядка 20 тыс. рублей, информирует пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Экипаж Щелковского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин, расположенный на Пролетарском проспекте. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что двое покупателей спрятали в рюкзаке 5 бутылок шампанского, семь упаковок красной рыбы, бутылку дорогостоящего виски, а также верхнюю одежду и попытались пройти мимо касс, не оплатив товар.
Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего и 48-летнего злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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