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Новое медоборудование установили в больнице Щелкова в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Декабря 2021, 14:47
В этом году в филиалах Щелковской областной больницы появились новые аппараты УЗИ, кольпоскопы, офтальмологическое оборудование, коагуляторы, дефибрилляторы, электрокардиографы, холодильники, физиотерапевтическое и лабораторное оборудование, информируется на сайте администрации городского округа.
В Щелковском отделении Мытищинского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера состоялось открытие рентген-кабинета. Врачи смогут проводить диагностику заболевания, что позволит эффективнее бороться с распространением туберкулеза.
Кроме того, отремонтирован фасад здания подстанции скорой медицинской помощи. Ремонт в здании стационара филиала №1 ЩОБ на Краснознаменской закончится в ближайшее время.
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