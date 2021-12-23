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Мошенники ходят по квартирам в Подольске и предлагают за деньги проверить вентиляцию
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Общество — 23 Декабря 2021, 14:49
В микрорайоне Климовск Подольска по квартирам ходят мошенники и предлагают услугу по проверке вентиляции. Об этом информирует управляющая компания МУП «СЕЗ».
По квартирам ходят мошенники, которые за немалые деньги предлагают услугу по проверке вентиляции. Незваные гости уже пытались попасть в дом №17 на улице Ленина и №8 в Почтовом переулке.
Жителей округа попросили быть осторожными и не поддаваться на эту уловку. Управляющая организация не проводит такие работы на платной основе.
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