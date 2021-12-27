27декабря 2021
понедельник
|
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 28 декабря
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Декабря 2021, 10:49
В Подмосковье и столице до 12 часов 28 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, информируется на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей.
27 декабря в столице и области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и до минус 11 градусов.
28 декабря также будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 13 – минус 11 градусов, днем — минус 9 – минус 7 градусов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
ночью -8 -10 утром -10 -12
Котировки
Партнеры