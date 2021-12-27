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Отделения МФЦ Балашихи будут работать в новогодние праздники по особому графику
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Общество — 27 Декабря 2021, 10:50
Отделения многофункционального центра (МФЦ) Балашихи во время новогодних праздников будут принимать жителей городского округа в особом режиме, информируется на официальном сайте МФЦ Балашихи.
«Уважаемые посетители! График работы МФЦ в новогодние праздники: 30 декабря - только выдача готовых результатов и комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка». 31 декабря, 4, 5, 6 января - комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка» будут оказывать только в основных офисах: в Балашихе на ул. Советская, 4 и в микрорайоне Железнодорожный на ул. Советская, 57», - сказано в сообщении.
1, 2, 3, 7, 8, 9 января у отделений многофункционального центра Балашихи нерабочие дни.
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