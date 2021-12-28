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В Подольске подвели итоги новогодних соревнований по конкуру и выездке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Декабря 2021, 14:51
В подмосковном Подольске подвели итоги ежегодных соревнований по конкуру и выездке «Новогодний бал КСК «Фаворит», победителей наградили кубками, медалями и грамотами, информируют организаторы соревнований.
Спортсмены показали свои умения на 3 маршрутах: на чистоту и резвость, кавалетти, с элементами управления на стиль посадки всадника. В состязаниях приняли участие всадники 2011-2007 г. р. на лошадях и пони 6 лет и старше, всадники 2006 г. р. и старше на лошадях 4 лет и старше, а также спортсмены-любители - всадники 2006 г. р. и старше на лошадях 4 лет и старше, имеющие не выше II спортивного разряда.
В соревнованиях по выездке приняли участие спортивные пары МУ СШОР «Фаворит», КСК «Фаворит» и частные владельцы. В программе «Малый Приз» первое место у Виталины Головатюк на Гертруде (МУ СШОР «Фаворит»).
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