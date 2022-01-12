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9 школ за счет внебюджетных денег построили в Подмосковье в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Января 2022, 13:09
В прошлом году на территории Московской области построили и ввели в эксплуатацию 9 школ за внебюджетные деньги, инфомирует пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Эти образовательные учреждения смогут вместить более 7,9 тыс. учеников. Они находятся в 6 муниципалитетах.
В минувшем году 3 школы появились городском округе Люберцы: на 1,1 тыс. мест в ЖК «Томилино Парк», на 1,5 тыс. мест в мкр. 12 района Красная Горка и на 1,1 тыс. мест в ЖК «Люберцы».
В городском округе Балашиха возвели 2 школы в квартале «Столичный»: на 900 мест и на 500 мест соответственно.
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