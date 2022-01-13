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Крещенские купания пройдут на острове Русский в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2022, 12:46
Крещенская служба и освящение купели пройдут с 23:00 18 января до 18:00 19 января на острове Русский подмосковного Серупхова, информирует пресс-служба Федерации бокса России.
Площадка для купания будет оборудована безопасными спусками к воде, а подходы к купели оснастят специальным покрытием. Переодеться перед купанием можно будет в теплых помещениях.
Гостей напоят бесплатным чаем, а еще угостят. Для автомобилистов на острове Русский предусмотрены парковки на несколько тысяч машино-мест.
Организаторами выступают Федерация бокса России и Центр прогресса бокса.
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