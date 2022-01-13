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Жители пожаловались на провисший провод на Школьной улице Подольска
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Общество — 13 Января 2022, 12:47
Жители пожаловались на провисший провод на Школьной улице в микрорайоне Климовск Подольска.
Житель округа сообщил «РИАМО в Подольске», что на днях у дома №10 по улице Школьной сильно провис провод. Он может представлять опасность для пешеходов.
Как уточнили в администрации округа, информацию о провисшем проводе передали в «Мосавтодор» и соответствующие ведомства для устранения.
В ЕДДС микрорайона Климовск также в курсе об инциденте.
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