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Жителям Щелкова напомнили об изменениях в законодательстве о регистрации транспорта
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Общество — 13 Января 2022, 12:47
Жителям Щелкова напомнили, что с 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения в правила технического осмотра транспортных средств и их государственной регистрации, информирует пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».
В соответствии с поправками, при постановке транспортного средства на государственный учет или совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более 4 лет, включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство.
В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, наличие оформленной диагностической карты также необходимо, вне зависимости от года его изготовления.
Данная диагностическая карта должна быть действующей и содержать заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.
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