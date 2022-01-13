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Коммунальщики устранят подтопление у дома на Московской улице Подольска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Января 2022, 12:48
Рабочие «Водоканала» устранят подтопление территории у жилого дома на Московской улице Подольска, рассказали в управляющей компании МУП «ДЕЗ».
Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась жалоба на подтопление территории у дома №3 по улице Московской. На фотографиях видно, что вблизи дома территория залита водой.
«О данном инциденте мы знаем. Вызвали «Водоканал». В ближайшее время специалисты все устранят», - уточнили в компании.
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