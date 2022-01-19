19января 2022
среда
|
Более 180 тыс жителей Подольска сделали прививку от Covid‑19
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Января 2022, 18:08
В подмосковном Подольске прививку от Covid‑19 сделали уже более 180 тыс. жителей, план вакцинации выполнен на 83,7%, рассказал замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.
В администрации округа в среду состоялась пресс-конференция, посвященная вакцинации от Covid‑19. В ней приняли участие Александр Скобенников, врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Ускова и заместитель главврача Подольской областной клинической больницы Ольга Бульбас.
«В настоящий момент в городском округе Подольск вакцинировано от коронавирусной инфекции 180 844 человека. План вакцинации выполнен на 83,7%. Ревакцинировано - 19 505 человек. Отмечу, что вакцинация идет на достаточно хорошем уровне, что позволило изменить ситуацию по заболеваемости в лучшую сторону», - рассказал Скобенников.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
ночью -4 -6 утром -2 -4
Котировки
Партнеры