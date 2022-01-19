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7 нарушений правил парковки выявили в Люберцах в ночь на 19 января
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Общество — 19 Января 2022, 18:09
В ночь с 18 на 19 января в северной части городского округа Люберцы обнаружили семь нарушений правил парковки, инфомирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» по просьбам горожан провели рейд по выявлению нарушений ПДД.
«В ходе проведения рейда нарядами ДПС выявлено и пресечено 7 фактов нарушений ПДД, связанных с нарушением правил стоянки, остановки транспортных средств. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Водителям важно помнить, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной дорожно-транспортного происшествия», – уточнил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.
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