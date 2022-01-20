20января 2022
четверг
|
Специалисты соцзащиты Подольска будут принимать граждан в МФЦ с 24 января
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Января 2022, 16:06
Специалисты соцзащиты Подольска с 24 января будут осуществлять очный прием граждан в офисе МФЦ на улице Кирова, 39, информируется в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
Это необходимо для обеспечения эффективности предоставления госуслуг министерства социального развития Московской области и удобства жителей городского округа.
Время работы: с 8:00 до 20:00.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -2 -4 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры