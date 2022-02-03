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Фирма уклонилась от заключения контракта на взыскание задолженности в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2022, 20:43
ООО «Лаврентьева и партнеры» уклонилось от подписания контракта на оказание услуг по взысканию (урегулированию) просроченной задолженности по оплате за потребленные коммунальные ресурсы. Об этом информирует пресс-служба подмосковного УФАС России.
Работы нужно было провести для нужд филиала ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «ШВК».
Согласно представленным сведениям, заказчик направил в адрес компании проект договора в установленный законом срок. В регламентированный срок фирма не представила через оператора электронной площадки подписанный проект документа, в связи с чем заказчику поступило уведомление об уклонении компании от заключения договора.
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