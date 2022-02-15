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В Подольске выявили нарекания в уборке дворов УК «Август ЖКХ»
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Общество — 15 Февраля 2022, 10:40
Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков выявил нарекания в работе УК «Август ЖКХ» по уборке дворов в микрорайоне Кузнечики. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Жариков 14 февраля вместе с руководителями территориального отдела и управляющих компаний проконтролировал ситуацию с вывозом мусора и содержанием дворовых территорий в микрорайоне Кузнечики.
Критически была оценена работа управляющей компании ООО «Август ЖКХ». Проезды внутри дворов чистят плохо, снег практически не вывозится. В частности, такая ситуация беспокоит жителей дома №21 по улице Академика Доллежаля. Эти и другие обращения жителей взяты на контроль.
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