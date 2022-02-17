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Реку Сукромку в Мытищах проверили на образование заторов
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Общество — 17 Февраля 2022, 15:17
В городском округе Мытищи проверили реку Сукромку на образование заторов, информируется в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.
В рамках подготовки к противопаводковому периоду в четверг экологи контрольного управления выехали на реку Сукромку с целью промера глубин и выявления факторов, которые впоследствии могут привести к образованию заторов и препятствовать естественному водотоку талых вод.
Река Сукромка берет начало возле деревни Беляниново и имеет приток - реку Борисовку. По названию реки в Мытищах названа улица Сукромка.
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