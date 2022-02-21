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Родители школьников смогут написать ЕГЭ в Реутове 12 марта
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Общество — 21 Февраля 2022, 09:51
Подмосковный Реутов примет участие во всероссийской акции «ЕГЭ для родителей», желающие попробовать свои силы в написании тестов по русскому языку смогут сделать это 12 марта, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.
«Экзаменационные испытания в 2022 году предстоят 421 выпускнику наших школ. Накануне все желающие родители школьников могут попробовать свои силы в написании тестов ЕГЭ по русскому языку. Сделать это можно 12 марта в средней школе №7 (ул. Советская, 27), начало в 10:00», - сообщил Каторов.
По его словам, родители смогут лично оценить организацию экзамена, контроля входа в аудиторию, увидеть, как распечатываются и как сканируются экзаменационные работы.
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