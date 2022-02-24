24февраля 2022
четверг
|
Очные занятия в «Школе мам» возобновят в Королеве с четверга
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Февраля 2022, 10:24
С четверга роддом в Королеве возобновляет поток очной «Школы мам». Лекции будут проводить практикующие специалисты: акушер-гинеколог, неонатолог, психолог, доула и другие, рассказали «РИАМО в Королеве» в городской больнице.
Проект призван помочь будущим родителям найти ответы на многочисленные вопросы, возникающие в период ожидания ребенка, сформировать ощущение уверенности женщины во время беременности, психологически подготовить ее к родам и к встрече с малышом, а также научить всему, что нужно уметь молодым родителям.
«Первая лекция пройдет сегодня, 24 февраля, в 15:30. Дальше лекции будут проходить по средам в 15:30 в конференц-зале Королевского роддома. Программа лекций продумана так, чтобы будущие мамы могли получить ответы на все свои вопросы», - рассказали в больнице.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -3 -5 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры