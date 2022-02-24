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Образовательный центр Красногорска принял детей с ОВЗ из Донбасса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Февраля 2022, 10:26
Образовательный центр «Созвездие» подмосковного Красногорска принял 50 жителей Донецка, информируется на официальном сайте администрации округа.
Главная задача центра - оказать содействие и необходимую медицинскую помощь детям с ОВЗ.
«К нам поступили ребята не только с выраженными двигательными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра, но и те, кто пострадал в зонах боевых конфликтов», - рассказал директор МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» Сергей Сюрин.
Все дети, их родители и сопровождающие будут обеспечены питанием, квалифицированной помощью врачей специалистов - логопедов, дефектологов, психологов и физиотерапевтов.
Для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут коррекционно-реабилитационного сопровождения. Дети школьного возраста с понедельника приступят к занятиям в школе, а дошкольники при отсутствии медицинских противопоказаний начнут посещать детские сады.
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