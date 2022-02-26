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Две сборные экскурсии пройдут в музее Щелкова в субботу
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Общество — 26 Февраля 2022, 10:07
В Щелковском историко-краеведческом музее в субботу проведут 2 сборные экскурсии по выставкам «Цвет: способ жизни» и «Женский образ в советском и российском фарфоре», информируется в группе музея в соцсети «ВКонтакте».
В 11:00 состоится экскурсия для детей «Цвет: способ жизни». Она сопровождается мастер-классом «Эксперименты с цветом», участникам рекомендовано иметь с собой фартук.
В 15:00 пройдет экскурсия по выставке «Женский образ в советском и российском фарфоре», где представлены фарфоровые статуэтки советского и постсоветского периодов. Выставка объединила произведения искусства Ленинградского фарфорового завода (в настоящее время – Императорский фарфоровый завод), Дулевского фарфорового завода, фарфоровых заводов Вербилок и Гжели, Конаковского фарфорового завода, Коростенского и Киевского фарфоровых заводов.
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