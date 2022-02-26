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ЕГЭ для родителей проведут в 5 школах Домодедова в субботу
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Общество — 26 Февраля 2022, 10:09
Родители учеников из Домодедова могут попробовать сдать ЕГЭ в 5 школах округа в субботу, информируется на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
26 февраля – Единый день сдачи ЕГЭ родителями. Родители учеников пройдут всю процедуру сдачи экзамена: регистрацию на экзамен, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков, написание экзаменационной работы, составленной из заданий, аналогичных заданиям на ЕГЭ.
Пункты сдачи единого государственного экзамена на базе общеобразовательных учреждений Домодедова будут открыты в школе №1; в лицее №3 им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова; в гимназии №5; в школе №7 с углубленным изучением отдельных предметов и в школе №8.
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