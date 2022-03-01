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В Подольске отменили проверку системы оповещения
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2022, 14:59
В подмосковном Подольске отменили техническую проверку системы оповещения населения, запланированную на 2 марта, информирует пресс-служба администрации округа.
Техническую проверку муниципальной системы оповещения населения с включением электросирен планировали провести 2 марта с 11:00 до 13:00, но ее отменили.
В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание (телеканалы 360, «Кварц»), для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.
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