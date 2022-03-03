03марта 2022
четверг
|
Строители возводят третий этаж поликлиники в Реутове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Марта 2022, 16:34
Строители приступили к возведению третьего этажа пристройки к поликлинике в подмосковном Реутове, информирует пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«В настоящий момент строительная готовность здания пристройки к поликлинике №1 Реутова составляет 20%, строители приступили к заливке монолита третьего этажа. На объекте задействованы 60 человек и шесть единиц техники», - говорится в сообщении.
Ввод в строй нового объекта ждут тысячи реутовчан, для которых его запуск будет означать не только расширение приема узких специалистов, открытие новых направлений лечения, например, таких как стоматология, но и ликвидацию очередей.
«Чтобы оптимизировать процессы, поручил одновременно с возведением стен верхних этажей на нижних этажах вести прокладку инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку. Делать это могут разные бригады строителей», - сообщил Станислав Каторов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -7 -9 утром -4 -6
Котировки
Партнеры