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В пристройке к школе №13 Подольска начали монтаж оборудования
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Общество — 5 Марта 2022, 10:48
В пристройке на 300 мест к школе №13 подмосковного Подольска завершили внутренние отделочные работы и начали пусконаладочные по слаботочным системам, монтажу оборудования, рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.
Жариков проинспектировал ход строительства пристройки к школе №13. В новом 3-этажном учебном корпусе в начальных классах будут обучаться порядка 300 детей.
«На объекте завершили внутренние отделочные работы. Специалисты приступили к выполнению пусконаладочных работ по слаботочным системам, монтажу оборудования. В кабинетах идет сборка и расстановка мебели. Поручил подрядчикам увеличить темп работ. 15 марта планирую контрольный выезд», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.
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