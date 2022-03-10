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Волонтеры Домодедова развернули флаг в виде буквы Z в поддержку российской армии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2022, 10:36
На площади 30-летия Победы волонтеры Домодедова провели акцию в поддержку российской армии, информируется на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры развернули флаг в виде буквы Z.
К акции присоединился депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
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