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НИИ картофельного хозяйства в Люберцах работает над выведением новых сортов
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Общество — 10 Марта 2022, 10:39
лава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг посетил Всероссийский научно-исследовательский институт им. Лорха, который работает более 100 лет, информирует корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Ружицкий понаблюдал за процессом выведения новых сортов картофеля.
«Именно в этом центре появляются новые сорта картофеля, очень бережно хранятся те сорта, которые хорошо себя зарекомендовали», — сказал Ружицкий.
НИИ выращивает здоровый семенной материал на экологически чистых территориях.
В НИИ КХ им. Лорха в Люберцах работают порядка 120 человек.
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