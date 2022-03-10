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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 19 закупок за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Марта 2022, 10:39
С 28 февраля по 5 марта комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 19 закупок, рассказали РИАМО в пресс-службе комитета.
Так, были опубликованы закупки на поставку периферийного оборудования, веб-камер, шлема виртуальной реальности, комплекта кабелей и переходников с целью создания центров цифрового образования детей «IT-куб», оборудования для кабинета технологии в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
Размещены закупки на поставку оборудования мастерских для реализации предметной области «Технология» в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.
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