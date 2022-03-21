21марта 2022
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МФЦ Щелкова в понедельник не принимает заявителей по техническим причинам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2022, 09:40
В МФЦ Щелкова в понедельник проведут работы по интеграции локальных вычислительных сетей в единую интегрированную мультисервисную телекоммуникационную сеть передачи данных, в связи с этим приема заявителей не будет, информируется в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье».
Приема не будет только в МФЦ на Свирской, 2А. В штатном режиме будут работать отделения в п. Монино (Новинское шоссе, 6); п. Фряново (площадь Ленина, 4); п. Новый Городок, 17.
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