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Теплая и сухая погода ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2022, 09:40
Во вторник в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков, информируется на сайте «Метеоновости».
Московский регион находится в зоне действия антициклона. Днем максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов.
Скорость северо-западного ветра не превысит 3-8 м/с. Ближе к середине дня атмосферное давление составит 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40%, содержание кислорода в норме.
Как отметили специалисты, в это время года из-за перепадов температуры и колебаний атмосферного давления погода может быть дискомфортной, в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердца и метеозависимостью.
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