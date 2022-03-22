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Свет временно отключат в ряде домов Домодедова во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2022, 09:40
Во вторник в ряде домов подмосковного Домодедова ожидается отключение электричества в связи с проведением плановых работ, информируется на сайте администрации округа.
Во вторник свет отключат с 14:00 до 16:00 на улице Красноармейская, в домах №№30-54, на улице Октябрьская, в домах №№27-43, на улице Кирова, в домах №№16-26, на улице Маяковского, в домах №№31-50 и на улице Правды, в домах №№2-49.
Отключение света направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволит избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.
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