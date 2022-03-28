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Более 2,2 тыс обращений приняли в полиции Люберец за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Марта 2022, 10:08
Более 2,2 тыс. обращений зарегистрировали в полиции Люберец с 21 по 27 марта, рассказал в понедельник на оперативном совещании замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Максим Фоменко.
«За истекший период всего зарегистрировано 2 225 материалов КУСП (книги учета о происшествиях). Из них 327 происшествий, 37 преступлений. Одно убийство, один факт тяжких телесных повреждений, 15 краж, 8 фактов изъятия наркотических средств», - сказал Фоменко.
Он добавил, что за минувшую неделю произошло 220 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Погибших нет.
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