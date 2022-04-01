01апреля 2022
пятница
|
Подмосковье стало одним из лидеров среди регионов РФ по индексу качества городской среды
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Апреля 2022, 14:08
В Подмосковье средний балл индекса качества городской среды вырос до 215, что больше среднего показателя по стране. Число городов с благоприятной средой увеличилось до 67, что составляет 91% от общего числа, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Средний балл индекса качества городской среды по 1117 российским городам по результатам 2021 года составил 184 балла. Число городов с благоприятной средой — на 42 города больше планового значения и составляет 490.
«У нас (в Подмосковье - ред.) в этом году интегральный показатель 215 баллов, прирост — плюс 7 за минувший год. Из 74 городов у 67 выше 180 баллов, плюс 5 городов приросло, соответственно это 91%, плюс 6% к показателям 2020 года», - сказал Хайкин.
Планируется довести долю городов с благоприятной городской средой в Подмосковье до 100%.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 -2 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры