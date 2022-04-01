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Молодая семья из Наро‑Фоминска получила 1,8 млн руб на оплату ипотеки по госпрограмме
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Общество — 1 Апреля 2022, 14:09
В рамках действующей в Подмосковье подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище» молодая семья с двумя детьми из Наро-Фоминского округа получила сертификат на сумму более 1,8 млн рублей и смогла почти полностью выплатить долг по ипотеке, информирует пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Глава семьи Алексей узнал о программе от друзей. После подачи документов на участие в программе семья решила сменить съемную квартиру, в которой проживала 8 лет, и купила в ипотеку трехкомнатную квартиру на Латышской улице в Наро-Фоминске.
В начале года семье вручили сертификат на сумму более 1,8 млн рублей. Он позволил почти полностью погасить долг по ипотеке.
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